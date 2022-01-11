Токаев признал, что трагические события во многом были вызваны социально-экономическими проблемами

Митингующие в Актау

CentralAsia (KZ) - Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее провальной деятельностью некоторых государственных органов. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании парламента.

«Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах. Обострилась и проблема неравенства, она усугубляется из года в год. Хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере на бумаге», - сказал он.

По словам Токаева, за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены.

«Доходы всех групп населения должны расти по мере роста экономики. Это аксиома в нашем случае не работает», - добавил он.

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