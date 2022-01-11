экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев признал, что трагические события во многом были вызваны социально-экономическими проблемами
Митингующие в Актау
Митингующие в Актау

CentralAsia (KZ) -  Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее провальной деятельностью некоторых государственных органов. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании парламента.

«Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах. Обострилась и проблема неравенства, она усугубляется из года в год. Хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере на бумаге», - сказал он.

По словам Токаева, за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены.

«Доходы всех групп населения должны расти по мере роста экономики. Это аксиома в нашем случае не работает», - добавил он.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Токаев — Евросоюзу о событиях в Казахстане: Это была террористическая атака
  • Данные о гибридном штамме «дельтакрон» могли появиться из-за загрязнения образца - ВОЗ
  • Бандиты забирали тела своих погибших подельников из морга, также прямо с поля боя. Это практика международных террористов, - президент Казахстана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com