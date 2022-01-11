На таможне на границе с Китаем творится настоящий бардак, - Токаев

CentralAsia (KZ) - На таможне на границе с Китаем творится настоящий бардак: машины не досматриваются, сказал 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании парламента.

По его словам, расхождения таможенной статистики Казахстана и Китая составляют миллиарды долларов США.

Есть некие «неприкасаемые» операторы, страна теряет десятки миллиардов тенге, сказал он.

«Поручаю Генпрокуратуре вместе с Минфином, Агентство по финансовому мониторингу провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе», - сказал он.

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