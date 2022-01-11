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Токаев о выводе капитала из Казахстана: Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц

CentralAsia (KZ) -  В связи с введением ЧП, высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе заключения фиктивных сделок, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января на заседании парламента.

«Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц», - сказал он.

Токаев поручил Нацбанку вместе Агентством по финансовому мониторингу и регулированию финансовых рынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и наблюдение всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны.

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