Токаев о выводе капитала из Казахстана: Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц

CentralAsia (KZ) - В связи с введением ЧП, высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе заключения фиктивных сделок, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января на заседании парламента.
«Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц», - сказал он.
Токаев поручил Нацбанку вместе Агентством по финансовому мониторингу и регулированию финансовых рынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и наблюдение всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны.
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