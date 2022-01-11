Токаев: Государственная служба должна быть открыта для любого казахстанца

CentralAsia (KZ) - Государственная служба должна быть открыта для любого казахстанца, сказал президент Касым-Жомарт Токаев на заседании парламента.

Он признал невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупцию, текучесть кадров, из-за чего, у населения невысокий уровень доверия к госорганам.

Токаев сказал, что нужно пересмотреть набор. Государственная служба должна быть открыта для любого казахстанца.

Также он сообщил, что нужно прописать порядок вывода госслужащих, некоторые из них «просто просиживают штаны». Но при этом должен присутствовать разумный дифференцированный подход: если человек в 60 лет работает, обладает институциональной памятью, то его нужно сохранить.

Он признал, что на текущем этапе численность государственных служащих оптимальна. В прошлом году по его поручению численность была сокращена на 15%.

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