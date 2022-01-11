Токаев поручил новому премьеру в течение 3 недель разработать Программу действий правительства на 2022 год

CentralAsia (KZ) - «Сегодня мы назначили нового премьера [Алихан Смаилов], поставили ряд конкретных задач. Я поручаю премьеру в течение 3 недель подготовить Программу действий правительства на 2022 год», - сказал 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании парламента.

По его словам, эта программа будет рассмотрена на расширенном заседании правительства в феврале.

«Во всем мире началась новая вспышка коронавируса. В Казахстане идет резкий рост заболеваемости, фиксируется более 2 тыс. новых случаев в сутки, а за весь период пандемии число заражений составило более 1 млн человек, поэтому важно не расслабляться и продолжить борьбу с коронавирусом. Это должно быть ключевой задачей правительства», - сказал он.

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