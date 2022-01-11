Проект строительства легкорельсового транспорта «Астана LRT» вредит репутации Казахстана и имеет сильный запах коррупции, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Еще один вопрос, который сильно раздражает общественность и особенно жителей столицы — проект строительства легкорельсового транспорта «Астана LRT». Об этом 11 января сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании парламента.

По его словам, из обычного инфраструктурного проекта он стал серьезной проблемой, которая вредит репутации страны.

«Затрачены огромные средства, приняты огромные контракты. Проект изначально был ошибочным с сильным запахом коррупции. Надо принять оптимальное решение, потому что снос означат потерю времени и денег», - сказал он.

Проект начался с 2005 года.

Также Токаев поручил правительству перестроить банки Казахстана.

По его словам, остаются непрозрачными и процедуры предоставления мер государственной поддержки.

Надо кардинально пересмотреть подходы, это должны быть прозрачные механизмы, сказал он.

Надо особое внимание уделить развитию малого и среднего бизнеса.

Также он сказал, что сохраняются вопросы по прозрачности закупок фонда.

Важно сократить основания, позволяющие закупать способом из одного источника, надо пересмотреть процесс закупок из «Самрук Казына».

Большое количество вопросов решается на уровне решений самого фонда. Нужно обеспечить согласование правил процедур с Минфином и Агентством по защите конкуренции, сказал он.

Также Токаев сказал, что у бизнеса много вопросов вызывает деятельность компании Оператор РОП. «Было организовано общественное движение против нее, поручаю правительству прекратить утилизационный сбор и распоряжение об утилизационном операторе РОП, этим должна заниматься государственная организация», - сказал он.

Как писало издание Vlast.kz, в 2020 году, после череды коррупционных скандалов, ТОО «Астана LRT» переименовали в City Transportation Systems. В конце июля 2019 года стало известно, что экс-глава «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск, а в середине декабря того же года, что в розыск объявлен бывший заместитель председателя правления АО «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» и экс-заместитель акима Нур-Султана Канат Султанбеков. Он был назван организатором схемы хищения средств в «Астана ЛРТ».

Общий ущерб от хищений при строительстве ЛРТ превысил 5 млрд тенге.

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