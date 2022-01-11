Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова арестовали на два месяца

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - Следственный суд Нур-Султана арестовал экс-главу Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова на два месяца. Об этом во вторник, 11 января, сообщает Orda.kz в своем Telegram-канале.

Масимова подозревают в государственной измене.

«6 января 2022 года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», – говорили в КНБ.

Карим Масимов в 2007-2012 годы занимал пост премьер-министра РК. Затем проработал руководителем Администрации президента РК.

Потом в апреле 2014 года снова был назначен премьер-министром Казахстана и проработал на данном посту до сентября 2016 года.

В Казахстане 2 января начались митинги из-за повышения цен на автомобильный газ. Правительство вскоре было отправлено в отставку. Однако протесты переросли в массовые беспорядки, а затем в грабежи и мародерство, центром которых стал город Алматы. На всей территории страны был введен режим ЧП. После просьбы президента Токаева ОДКБ впервые в истории задействовала своих миротворцев для наведения порядка в стране. Военные были отправлены из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

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