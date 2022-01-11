Токаев поручил создать общественный фонд «Қазақстан Қалқына»

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать общественный социальный фонд «Қазақстан Қалқына». Об этом он сказал 11 января на заседании Мажилиса.
Данный фонд будет заниматься решением проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, сказал он.
Более 50% расходов республиканского бюджета — расходы социального характера, но этого недостаточно, сказал он.
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