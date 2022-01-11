Нам предстоит перестроить работу Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов нацбезопасности и внешней разведки, - Токаев

CentralAsia (KZ) - «Особо хочу остановиться на такой стратегической задаче, как кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности», - сказал президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса.

По его словам, предстоит перестроить работу Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки.

«Все они должны слаженно работать во имя одной цели — максимально эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера и масштаба. Этого требуют коренные интересы нашего государства», - отметил он.

Для решения данной задачи, как сказал Токаев, необходимо сфокусироваться на следующих приоритетах:

1. Внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы. Казахстан значительно продвинулся в деле создания сервисной модели полиции и модернизации уголовного процесса, но нужно быть готовыми противостоять тотальным террористическим атакам. Командованию силовых структур незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты от нападения.

2. Укрепить количественную и качественно Национальную гвардию. Предстоит сформировать новые подразделения в регионах и усилить действующие. Решить вопросы с транспортом и материально-техническим обеспечением, увеличить численность подразделений специального назначения Министерства внутренних дел и Национальной гвардии. Повысить уровень боеготовности. Дооснастить необходимыми специальными транспортными средствами. Увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений, всех силовых органов.

3. Повысить правовую защищенность полицейских. Ужесточить ответственность за нападение на представителя власти и неподчинение законным требованиям.

4. Кардинально повысить боеспособность армии. В кратчайший срок создать Командование сил специальных операций.

5. Пересмотреть принципы организации управления Пограничной службы. Провести ревизию реформ, которые сместили акцент с войсковой охраны государственной границы на оперативные методы работы.

6. Полностью перестроить деятельность сообщества, включая внешнюю военную, криминальную и финансовую разведку.

7. Обеспечить эффективную координацию между различными силовыми структурами. Актуализировать алгоритмы действий госорганов в кризисных ситуациях, усилить межведомственную координацию. Наладить оперативные военно-техническую совместимость всех силовых структур.

8. Обеспечить самостоятельность силовых структур при принятии решений. Повысить уровень ответственности их руководителей.

9. Реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму. Ни в коем случае не допустить его сращивания с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Токаев сообщил, что в ближайшее время проведут заседание Совета безопасности, на котором будут рассмотрены конкретные направления для реализации всех этих задач.

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