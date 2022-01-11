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Во время беспорядков в Алматы погиб сын ректора КазНУ
Жансеит Туймебаев
Жансеит Туймебаев

CentralAsia (KZ) -  Сын ректора Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева Елнар погиб во время беспорядков в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«В связи с трагической гибелью сына ректора КазНУ им. аль-Фараби Ж. Туймебаева для предотвращения появления фейковой информации об обстоятельствах произошедшей трагедии сообщаем следующее: в Алматы вечером 06.01.2022, около 18:35, до начала комендантского часа Елнар на автомашине возвращался домой, двигаясь вверх по проспекту Назарбаева. Не доезжая улицы Сатпаева, он остановился на перекрестке, и в это время его машина внезапно была обстреляна неустановленными лицами. От полученных ран он скончался на месте. В настоящее время компетентными органами проводятся необходимые следственные мероприятия», - сообщили в университете.

Ведется следствие.

Жансеит Туймебаев с февраля 2021 года занимает должность ректора КазНУ имени аль-Фараби.

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