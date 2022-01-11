Токаев потребовал от разбогатевших при помощи Назарбаева компаний и олигархов делиться доходами с народом

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CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев потребовал от богатых граждан и компаний делиться доходами с народом Казахстана.

«Благодаря первому президенту – Елбасы [Нурсултану Назарбаеву] в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд», - сказал он 11 января на заседании парламента.

Речь идет о фонде «Қазақстан Қалқына», который Токаев поручил создать. Данный фонд будет заниматься решением проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки.

«Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые фактически обладая огромными средствами, находятся в тени», - заявил он.

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