В Алматы задержали очередную группу мародеров, ими оказались сами казахстанцы

CentralAsia (KZ) - Полицейские Медеуского района задержали пятерых уроженцев Мангистауской области. У них были обнаружены вещественные доказательства, похищенные с разных торговых домов, передает Tengrinews.kz.
Задержанные признались, что эти вещи были приобретены мародерским путем.
Также у задержанных изъяты гранаты шумовые, принадлежавшие военнослужащим, каски, бронежилеты и щиты.
По данному факту начали досудебное расследование по статье 272 УК РК – организация и участие в массовых беспорядках и по статье 188 УК РК – тайное хищение чужого имущества.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Уголовное дело направят в суд.
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