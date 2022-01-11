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В Алматы задержали очередную группу мародеров, ими оказались сами казахстанцы

CentralAsia (KZ) -  Полицейские Медеуского района задержали пятерых уроженцев Мангистауской области. У них были обнаружены вещественные доказательства, похищенные с разных торговых домов, передает Tengrinews.kz.

Задержанные признались, что эти вещи были приобретены мародерским путем.

Также у задержанных изъяты гранаты шумовые, принадлежавшие военнослужащим, каски, бронежилеты и щиты.

По данному факту начали досудебное расследование по статье 272 УК РК – организация и участие в массовых беспорядках и по статье 188 УК РК – тайное хищение чужого имущества.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Уголовное дело направят в суд.

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