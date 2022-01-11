В Алматы задержали мужчину, захватившего во время массовых беспорядков военный КАМАЗ. Видео

CentralAsia (KZ) - В Алматы задержан мужчина, захвативший во время массовых беспорядков военный КАМАЗ, сообщает Департамент полиции Алматы.

Им оказался 27-летний житель города Экибастуза Павлодарской области. Установлено, что фигурант также имеет причастность к фактам мародерства.

«Полицейские Алатауского района задержали подозреваемого в микрорайоне Ожет. У него было изъято гладкоствольное ружье «Сайга» с 30 патронами, которое было похищено из оружейного магазина в результате мародерства. Еще несколько огнестрельных оружий, добытых преступным путем, полицейские Алатауского района выявили у трех злоумышленников. В результате ограбления оружейных магазинов они незаконно завладели ружьями марок Ata-arms, Remington-700 и Sauer-202 с боеприпасами», - сообщили в полиции.

Подозреваемые взяты под стражу, говорится в сообщении.

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