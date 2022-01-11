Wall Street Journal: Является ли кризис в Казахстане возрождением Советского Союза?

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

CentralAsia (KZ) - Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал НАТО проявлять жесткость к России в контексте Казахстана, пишет Wall Street Journal. По его мнению, Путин собрался возродить Советский Союз. Доказательств Болтон не приводит.

Как отмечается в статье, некоторые комментаторы расценили развертывание Россией на прошлой неделе своих «миротворческих сил» в Казахстане как неудачу для Владимира Путина. По их словам, это показало его слабость. Размещение его войск у границы с Украиной также терпит неудачу, а новые народные восстания могут свергнуть автократов в других бывших советских республиках, что усложнило стратегические расчеты российского президента.

Негласно с этой точкой зрения коррелируется мнение о том, что последнее, что должны делать Америка или Европа, — это предпринять провокационные действия в отношении Украины или других стран, оказавшихся в «серой зоне» между восточными границами Организации Североатлантического договора и западными границами России. Казахстан — это проблема Кремля, где «у Америки нет реальных рычагов воздействия», как моментально выразился журнал Politico, изрекая якобы понятную истину. Как и ожидалось, первой реакцией Госдепартамента на казахстанский кризис стал призыв к моральному паритету, то есть «к сдержанности со стороны как властей, так и протестующих».

Несомненно, Москва считает неудачей то, что граничащая с ней автократия оказалась ввергнутой в бунт, но Запад жестоко ошибается и потенциально рискует, когда не видит возможностей, появившихся у господина Путина. Его стратегия по восстановлению российской гегемонии в границах бывшего СССР была одновременно полна терпеливости и гибкости, и проблемы Казахстана открывают перед ним значительные возможности.

При Нурсултане Назарбаеве Казахстан был авторитарным и надежно пророссийским в вопросах безопасности. Следуя этой схеме, его избранный преемник Касым-Жомарт Токаев, не теряя времени, запросил миротворческие силы возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности для подавления широкомасштабных антиправительственных демонстраций. Это первое развертывание ОДКБ в стране-члене противоречит ее уставу, который касается только защиты от внешней агрессии. Первоначальные 2500 миротворцев почти полностью состояли из русских, и Токаев отдал приказ «стрелять в боевиков на поражение без предупреждения».

Другие российские операции в Молдавии и Нагорном Карабахе (территория, занимающая центральное место в азербайджано-армянском конфликте) также представляют собой плохо замаскированное использование российских экспедиционных сил, помогающие Москве поддерживать конфликты на территории бывшего Советского Союза. Это мешает странам уменьшить влияние Кремля, препятствует потенциальным западным инвестициям из-за повышенных политических рисков и, вполне возможно, способствует реинтеграции независимых государств в российскую империю.

Путин якобы действовал в ответ на запрос правительства Казахстана. Мы наверное, со временем узнаем больше, но нынешнюю публичную схему «многосторонних миротворческих сил», тщательно представленную так, чтобы она выглядела как усилия ООН, трудно на первый взгляд оспорить. Однако никто не сомневается, что Путин мог бы получить аналогичную просьбу и от белорусского диктатора Александра Лукашенко, особенно с учетом обширных военных отношений между Минском и Москвой.

В прошлом году, когда российские войска были сосредоточены у границы с Украиной, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал о возможном перевороте в Киеве, организованном Москвой и пророссийскими олигархами. Утверждения Зеленского были встречены официальными лицами США скептически, и реальность такого поворота событий, как и в Казахстане, остается туманной. Однако каким бы ни был характер и перспективы такого переворота, новое пророссийское правительство в Украине могло бы с готовностью пригласить в страну силы ОДКБ. В крайнем случае, даже просьба «временного» правительства о вмешательстве извне придаст ситуации налет легитимности.

Беларусь и Казахстан являются первыми кандидатами на полную реинтеграцию в состав России. Москва уже полностью аннексировала Крым от Украины и добилась фактического контроля над Донбассом. Две области Грузии провозгласили свою независимость от Тбилиси, а Приднестровье остается вне контроля Молдовы. У Путина теперь есть парадигма действий. В бывших советских республиках люди с националистическими настроениями, конечно же, выступают против вмешательства России, подрыва суверенитета и военного вторжения или аннексии. Их проблема в том, что они не могут сопротивляться без поддержки Запада. Эстония, Латвия и Литва могут поблагодарить за свое членство в НАТО, состоявшееся до того, как Европа и Америка, наконец. начали осознавать грозящие опасности.

В ближайшие дни состоятся многочисленные переговоры между Россией и Западом. До казахстанского кризиса Путин, вероятно, полагал, что сможет добиться дипломатических уступок с помощью этого шага, и, возможно, он правильно понял Джо Байдена и Европу. Тем не менее, особенно сейчас, учитывая развертывание сил ОДКБ в Казахстане, Америка и НАТО не должны ни на йоту уступать требованиям Путина, особенно его настойчивости в отношении того, чтобы НАТО взяла на себя обязательство не расширяться дальше на восток.

НАТО должна срочно разработать стратегию для бывших советских республик, не входящих в альянс. Недостаточно только говорить, что у нас нет договорных обязательств по их защите, что игнорирует стратегическую реальность. Ставка России на создание угрозы их безопасности неизбежно повлияет на всю НАТО. Неудивительно, что нейтральная Финляндия недвусмысленно подтвердила свое суверенное право принимать решение о членстве в НАТО, и Швеция все чаще призывается сделать то же самое.

Твердость НАТО сейчас может сделать экспансионистские цели Путина недостижимыми, отмечает автор. Но если НАТО ограничится риторикой о «международном порядке, основанном на правилах» и призывом ко всем сторонам «проявлять сдержанность», историки могут впоследствии обозначить казахстанский кризис как тот момент, когда Советский Союз восстал из пепла.

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