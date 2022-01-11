Cumhuriyet: Казахстан как почва для подрыва турецко-российского сотрудничества

CentralAsia (KZ) - Заявления некоторых высокопоставленных турецких чиновников о причастности России к беспорядкам Казахстане с целью «оккупации страны» наносят удар по отношениям Анкары с Москвой, пишет Cumhuriyet. Автор возмущен тем, каким тоном разговаривают с Россией из «дворца Эрдогана». Он уверен, что за провокационными заявлениями стоят США.

Оказывается, не только в средствах массовой информации Партии справедливости и развития (ПСР) Турции казахстанские события интерпретируются как «российская операция против Организации тюркских государств, возглавляемой Турцией и Казахстаном»…

Главный советник президента Эрдогана Ихсан Шенер на конференции «Мы не позволим забыть 15 июля» обвинил Россию в оккупации Казахстана: «Тюркские государства только что сформировали свое объединение. После того, как это объединение было образовано, считается, что Турция и Казахстан стали государствами, под чьим началом это произошло. Под предлогом повышения рыночных расценок на газ сегодня Казахстан подвергается оккупации. Государство, освободившееся от 30-летнего советского ига, обратившееся к своему богатству, культуре и ценностям, хотят снова поместить под этот тягостный, бессмысленный пресс. Дороговизна жизни, дороговизна нефти — прикрытие. После того, как была создана Организация тюркских государств, против нее начались провокации».

Использование Шенером таких фраз на публичном мероприятии, где присутствовали официальные лица, от губернатора до начальника полиции, к тому же в обход всех дипломатических правил указывает на то, что эти взгляды разделяет и ядро Дворца. Однако…

1. Объявление главным советником Эрдогана Турции и Казахстана в качестве «начальства» Организации тюркских государств само по себе весьма рискованно. В такого рода союзах нет отношений «начальник — подчиненный». Это понимание, отражающее позицию Дворца, вредит союзническим отношениям.

2. Оценка обращения Казахстана за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой он является, в качестве «российской оккупации» является выпадом не только против России, но и в конечном счете против Казахстана!

3. Утверждение о том, что Россия сначала обеспечила возникновение беспорядков в Казахстане, поскольку ей не нравится Организация тюркских государств, а потом отправила войска для подавления этих беспорядков и оккупировала страну, как противоречит действительности, так и берет на прицел турецко-российское сотрудничество!

Рассмотрение казахстанских событий в качестве российской операции — это в целом позиция США. Более того, США заявляют о нелегитимности отправки войск ОДКБ в Казахстан. Одновременно в СМИ ПСР также появляются комментарии о незаконности этого шага.

Сравнение главного советника Шенера в конечном счете совпадает с основным тезисом США. Эта линия помещает Организацию тюркских государств еще в самом начале ее становления в резерв инструментов США, которые являются силой номер один, производящей нестабильность в Евразии. Тем не менее тюркские государства имеют законное право создать организацию, которая принесет пользу и стабильность как им самим, так и всей Евразии. При этом организация, попавшая в резерв США, подорвет эту законность.

Возникает вопрос: как те, кто считает нелегитимной отправку Россией и другими государствами — членами ОДКБ войск в Казахстан после того, как казахстанская сторона обратилась с таким запросом к организации, в которую она входит, будут защищать военное присутствие Турции в Сирии перед Россией и Ираном? Неужели Россия должна откровенно сказать: «Нас пригласил Асад, а вы находитесь на территории Сирии без приглашения»?

Цель Вашингтона, по словам самого госсекретаря США Блинкена, состоит в том, чтобы не допустить развития сотрудничества между Турцией и Россией и удержать Турцию на стороне США по важнейшим вопросам.

США, во-первых, рассматривают вопросы Ливии и Сирии / Идлиба в качестве полей, где сотрудничество Турции и России должно быть подорвано, во-вторых, вопросы Украины и Черного моря — как сферы, где Турция должна удерживаться на стороне США, в-третьих, события на оси Кавказ — Центральная Азия — как зоны столкновения интересов Турции и России.

Исходящий от команды Дворца взгляд об «операции против Организации тюркских государств и российской оккупации в Казахстане» выполняет функцию клина, вбиваемого в турецко-российские отношения, как того и хотят США.

Попытка саботировать турецко-российское сотрудничество через Казахстан, в то время как необходимо развивать успех этого сотрудничества, достигнутый в регионе Ближнего Востока и Кавказа, и расширять его зону за счет переноса в том числе на Восточное Средиземноморье, нанесет удар по национальным интересам Турции, заключает автор.

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