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У 18-летнего алматинца нашли тайник с оружием, похищенным во время беспорядков

CentralAsia (KZ) -  Полицейскими Алматы вычислен тайник с похищенным в ходе погромов, ограблений и мародерств оружием, сообщает Информцентр комендатуры города.

Сообщается, что похищенное оружие прятал 18-летний житель Алматинской области. Задержали его полицейские Наурызбайского района Алматы. На допросе парень признался, что участвовал в ограблениях оружейных магазинов.

«Похищенное оружие он, как установлено, складировал в тайнике на карьерах. Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.

В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению его причастности к другим преступным проявлениям во время массовых беспорядков в городе, а также изъятию другого незаконно хранящегося оружия», - рассказали в информцентре комендатуры.

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