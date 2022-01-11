экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Военные разграбили пиццерию в Алматы? В соцсетях обсуждают видео с камер наблюдения

CentralAsia (KZ) -  В соцсетях обсуждают видео с камер наблюдения, где запечатлено, как в одной из пиццерий Алматы люди в военной форме разграбили заведение.

Во время массовых беспорядков в городе заведение тоже попало под обстрел.

По словам управляющего, ночью в пиццерию проникли военные с фонариками и растащили содержимое в холодильниках. Также, по его словам, они раскурочили кассу и забрали оттуда деньги.

«4 января — последний день, когда наша пиццерия работала. Мы работали допоздна. С 4 на 5 января уже здесь, на площади, были беспорядки, взрывались гранаты. Дальше 7, 8 января нам не удалось сюда пройти, потому что были обстрелы. 9 января мы пришли на работу и увидели, что виражи разбиты. Мы посмотрели по камерам, 7 января как раз-таки было это нападение, был обстрел окон, а днем уже начали растаскивать все», - сказал управляющий.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане обнаружен первый случай штамма коронавируса «омикрон»
  • 9-10 января из Казахстана в Россию вывезли 1697 человек
  • Путин и Рахмон провели телефонный разговор после саммита ОДКБ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com