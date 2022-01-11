Военные разграбили пиццерию в Алматы? В соцсетях обсуждают видео с камер наблюдения

CentralAsia (KZ) - В соцсетях обсуждают видео с камер наблюдения, где запечатлено, как в одной из пиццерий Алматы люди в военной форме разграбили заведение.

Во время массовых беспорядков в городе заведение тоже попало под обстрел.

По словам управляющего, ночью в пиццерию проникли военные с фонариками и растащили содержимое в холодильниках. Также, по его словам, они раскурочили кассу и забрали оттуда деньги.

«4 января — последний день, когда наша пиццерия работала. Мы работали допоздна. С 4 на 5 января уже здесь, на площади, были беспорядки, взрывались гранаты. Дальше 7, 8 января нам не удалось сюда пройти, потому что были обстрелы. 9 января мы пришли на работу и увидели, что виражи разбиты. Мы посмотрели по камерам, 7 января как раз-таки было это нападение, был обстрел окон, а днем уже начали растаскивать все», - сказал управляющий.

Додо пиццу вынесли военные в Алматы ору pic.twitter.com/TedseMIOJx — moms spaghetti ???? (@mamspaghetti2) January 11, 2022

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