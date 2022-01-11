Узбекистан в ближайшие дни вывезет своих граждан из Алматы

CentralAsia (UZ) - Составлены списки граждан, желающих вернуться в Узбекистан из Алматы. Они будут возвращены домой ближайшими авиарейсами АО "Uzbekistan Airways", сообщил официальный представитель МИД Республики Узбекистан в связи с событиями в Казахстане.

Министерство иностранных дел Узбекистана на постоянной основе отслеживает ситуацию в соседнем Казахстане,- отмечается в сообщении МИДа.

При дипломатических представительствах Узбекистана в Казахстане – Посольстве в Нур-Султане, генеральных консульствах в Алматы и Актау – созданы оперативные штабы.

Особое внимание уделяется гражданам, оказавшимся в сложных условиях. Установлена связь со студентами. Осуществляется работа по оказанию им необходимой помощи. Гражданам, ожидающим своих рейсов в аэропорту Нур-Султана, организовано горячее питание.

Оказывается оперативное содействие в установлении связи граждан Узбекистана со своими родными и близкими, находящимися на территории Казахстана.

Составлены списки граждан, желающих вернуться в Узбекистан из Алматы. Они будут возвращены домой ближайшими авиарейсами АО "Uzbekistan Airways". В настоящее время аэропорт Алматы остается закрытым.

Дипломатические и консульские учреждения Узбекистана находятся в постоянном контакте с представителями правоохранительных органов Казахстана на местах. В настоящее время информации о задержании граждан Узбекистана нет.

Министерство РУз напоминает, что граждане страны, при возникновении каких-либо вопросов, могут круглосуточно обращаться в дипломатические представительства Республики Узбекистан в Нур-Султане (номер горячей линии +7 771 020 36 73), Алматы (номер горячей линии +7 777 950 44 33) и Актау (номер горячей линии +7 777 599 00 51).