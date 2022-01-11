В Казахстане на два месяца арестовали «Дикого Армана»

CentralAsia (KZ) - Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный по прозвищу «Дикий Арман», санкцией суда Нур-Султана, Казахстан арестован на два месяца, сообщает пресс-служба столичного суда.

«Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана в отношении подозреваемого Армана Джумагельдиева санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», - говорится в сообщении.

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК.

О задержании Джумагельдиева стало известно 7 января. Его вместе с его преступной группировкой из пяти человек задержали в Алматы в ходе спецоперации. При задержании у подозреваемых изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

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