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МВД России начало проверку после угрозы взрыва посольств Таджикистана и Кыргызстана

CentralAsia (TJ) -  Сотрудники полиции столицы РФ начали проверку после анонимных сообщений о минировании посольств Таджикистана и Кыргызстана в Москве с требованием вывода войск этих стран из Казахстана. Об этом сообщают ТАСС и агентство «Москва» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Накануне днем поступило анонимное сообщение о том, что в здании посольств Таджикистана и Кыргызстана заложено мощное взрывное устройство, а при попытке его обезвреживания произойдет взрыв. При этом неизвестные выдвинули требования вывода войск этих стран из Казахстана», — сказал источник ТАСС. Источник агентства «Москва» отметил, что посольство Кыргызстана на время проверки эвакуировали.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве пока не прокомментировали ситуацию.

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