Токаев назначил новых членов правительства Казахстана. Кто остался из прежнего состава? (список)

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана, сообщается на сайте Акорды.
Глава государства постановил назначить:
Скляра Романа Васильевича - первым заместителем премьер-министра Казахстана;
Тугжанова Ералы Лукпановича - заместителем премьер-министра Казахстана;
Тлеуберди Мухтара Бескенулы - заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана;
Султанова Бахыта Турлыхановича - заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Казахстана;
Койшыбаева Галымжана Тельмановича - руководителем канцелярии премьер-министра Казахстана;
Бектанова Мурата Карибаевича - министром обороны Казахстана;
Тургумбаева Ерлана Заманбековича - министром внутренних дел Казахстана;
Умарова Аскара Куанышевича - министром информации и общественного развития Казахстана;
Карашукеева Ербола Шыракпаевича - министром сельского хозяйства Казахстана;
Мусина Каната Сергеевича - министром юстиции Казахстана;
Аймагамбетова Асхата Канатовича - министром образования и науки Казахстана;
Гиният Ажар - Министром здравоохранения Казахстана;
Шапкенова Серика Жамбуловича - министром труда и социальной защиты населения Казахстана;
Ускенбаева Каирбека Айтбаевича - министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана;
Жамаубаева Ерулана Кенжебековича - министром финансов Казахстана;
Абаева Даурена Аскербековича - министром культуры и спорта Казахстана;
Ильина Юрия Викторовича - министром по чрезвычайным ситуациям Казахстана;
Куантырова Алибека Сакеновича - министром национальной экономики Казахстана;
Мусина Багдата Батырбековича - Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана;
Брекешева Сериккали Амангалиевича - министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана;
Акчулакова Болата Ураловича - министром энергетики Казахстана.
Члены правительства, которые сохранили посты:
- Ералы Тугжанов (вице-премьер), Мухтар Тлеуберди (вице-премьер – министр иностранных дел);
- Бахыт Султанов (министр торговли и интеграции, но добавился пост вице-премьера);
- Галымжан Койшыбаев (руководитель канцелярии кабмина), Мурат Бектанов (министр обороны);
- Ерлан Тургумбаев (министр внутренних дел);
- Ербол Карашукеев (министр сельского хозяйства);
- Асхат Аймагамбетов (министр образования и науки);
- Серик Шапкенов (министр труда и социальной защиты населения);
- Ерулан Жамаубаев (министр финансов);
- Юрий Ильин (министр по чрезвычайным ситуациям);
- Багдат Мусин (министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности);
- Сериккали Брекешев (министр экологии, геологии и природных ресурсов).
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.