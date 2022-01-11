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Токаев назначил новых членов правительства Казахстана. Кто остался из прежнего состава? (список)

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана, сообщается на сайте Акорды.

Глава государства постановил назначить:

Скляра Романа Васильевича - первым заместителем премьер-министра Казахстана;

Тугжанова Ералы Лукпановича - заместителем премьер-министра Казахстана;

Тлеуберди Мухтара Бескенулы - заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана;

Султанова Бахыта Турлыхановича - заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Казахстана;

Койшыбаева Галымжана Тельмановича - руководителем канцелярии премьер-министра Казахстана;

Бектанова Мурата Карибаевича - министром обороны Казахстана;

Тургумбаева Ерлана Заманбековича - министром внутренних дел Казахстана;

Умарова Аскара Куанышевича - министром информации и общественного развития Казахстана;

Карашукеева Ербола Шыракпаевича - министром сельского хозяйства Казахстана;

Мусина Каната Сергеевича - министром юстиции Казахстана;

Аймагамбетова Асхата Канатовича - министром образования и науки Казахстана;

Гиният Ажар - Министром здравоохранения Казахстана;

Шапкенова Серика Жамбуловича - министром труда и социальной защиты населения Казахстана;

Ускенбаева Каирбека Айтбаевича - министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана;

Жамаубаева Ерулана Кенжебековича - министром финансов Казахстана;

Абаева Даурена Аскербековича - министром культуры и спорта Казахстана;

Ильина Юрия Викторовича - министром по чрезвычайным ситуациям Казахстана;

Куантырова Алибека Сакеновича - министром национальной экономики Казахстана;

Мусина Багдата Батырбековича - Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана;

Брекешева Сериккали Амангалиевича - министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана;

Акчулакова Болата Ураловича - министром энергетики Казахстана.

Члены правительства, которые сохранили посты:

- Ералы Тугжанов (вице-премьер), Мухтар Тлеуберди (вице-премьер – министр иностранных дел);

- Бахыт Султанов (министр торговли и интеграции, но добавился пост вице-премьера);

- Галымжан Койшыбаев (руководитель канцелярии кабмина), Мурат Бектанов (министр обороны);

- Ерлан Тургумбаев (министр внутренних дел);

- Ербол Карашукеев (министр сельского хозяйства);

- Асхат Аймагамбетов (министр образования и науки);

- Серик Шапкенов (министр труда и социальной защиты населения);

- Ерулан Жамаубаев (министр финансов);

- Юрий Ильин (министр по чрезвычайным ситуациям);

- Багдат Мусин (министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности);

- Сериккали Брекешев (министр экологии, геологии и природных ресурсов).

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

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