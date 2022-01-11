ВОЗ: более 50% населения Европы заразятся омикроном в ближайшие 6-8 недель

CentralAsia (CA) - Более половины населения Европы в ближайшие полтора-два месяца заразятся новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, ссылаясь на данные американского Института показателей здоровья и их оценки. Видео, где он отвечает на вопросы журналистов, опубликовано в Twitter Европейского подразделения организации.

«Институт показателей здоровья и их оценки (IHME) прогнозирует, что более 50% населения [европейского] региона будут инфицированы омикроном в ближайшие 6-8 недель», — заявил Клюге.

По его словами, данные, собранные за последние недели, подтверждают, что омикрон обладает высокой трансмиссивностью, потому что мутации, которые он имеет, позволяют ему легче прикрепляться к клеткам человека, и он может заразить даже тех, кто ранее был инфицирован или вакцинирован.

Чтобы снизить риски, необходимо носить маски (в том числе респираторы для уязвимых групп граждан), вакцинироваться, соблюдать социальную дистанцию и избегать скоплений людей. «Мой ключевой посыл — каждый человек должен делать все, чтобы минимизировать возможность заражения», — сказал Клюге.

IHME был запущен в июне 2007 года на основе гранта в размере $105 млн выданного на эту цель из фонда Билла и Мелинды Гейтс.