Всемирный экономический форум предупредил о рисках вооруженных конфликтов в космосе

CentralAsia (CA) - Рост активности в космическом пространстве несет в себе не только новые возможности, но и риски, особенно на фоне гонки вооружений, предупреждают авторы доклада Global Risks Report 2022 Всемирного экономического форума (ВЭФ).

«Увеличение числа и круга субъектов, действующих в космосе, может привести к возникновению трений, если не будет обеспечено ответственное управление исследованием и эксплуатацией безвоздушного пространства», — отмечают аналитики.

В частности, ограниченное число инструментов управления повышает вероятность эскалации политической напряженности в деятельности на орбите, на что особенно указывают недавние испытания оружия в космосе.

Также существуют риски столкновений искусственных спутников, распространения космического мусора, повреждения значимого оборудования, говорится в докладе.

Среди других глобальных рисков аналитики ВЭФ отметили:

Экологические. Среди наиболее серьезных долгосрочных угроз для мира они назвали недостаточные действия для предотвращения изменения климата, экстремальные погодные условия, потерю биоразнообразия.

Экономические и социальные. К ним эксперты ВЭФ отнесли вынужденную миграцию, социальное неравенство, дисбаланс на рынке труда, проблемы с заработком.

Технологические. Среди них выделяют цифровое неравенство (ограниченная возможность для некоторых социальных групп получить доступ к современным средствам коммуникации. — РБК) и угрозы кибербезопасности, — их относят к краткосрочным и среднесрочным угрозам.

В докладе ВЭФ также выделили пять основных рисков для России, в том числе межгосударственные конфликты, неспособность стабилизировать ценовые скачки, инфекционные заболевания, безработицу и значительные кризисы на сырьевом рынке.

Также к глобальным разногласиям может привести неравномерное восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией, считает управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди.

«В некоторых странах прогресс в области вакцинации, продвижение в области цифровизации и возврат к темпам роста экономики, существовавшим до пандемии, предвещают лучшие перспективы на 2022 год и последующий период. Другие страны могут быть годами отягощены борьбой за широкое применение даже первыых доз вакцины, борьбой с цифровым неравенством и поиском новых источников экономического роста», — пояснила она.

Захиди подчеркнула, что решающее значение для решения всех перечисленных проблем будет иметь восстановление доверия и укрепление сотрудничества между странами.

Ранее аналитики Deutsche Bank представили доклад «Десять главных тем 2022 года», в котором назвали главные тренды, способные оказать влияние на макроэкономику.

Среди них они отметили «гроуфляцию» (сочетание высоких темпов роста экономики с высокой инфляцией); успехи в борьбе в COVID-19 за счет расширения доступности вакцин и появление лекарств от коронавируса; «гиперзвуковое» восстановление рынка труда; повышение компаниями эффективности и избавление от непрофильных активов.

Также эксперты Deutsche Bank указали, что в 2022 году основной темой переговоров во внешней политике станут опасения по поводу милитаризации космоса. Так, по мнению экспертов, существующих международных соглашений недостаточно из-за появления новых технологий и видов вооружения.