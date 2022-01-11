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Премьер Казахстана провел телефонный разговор с председателем правительства России

CentralAsia (KZ) -  Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Как сообщила пресс-служба правительства РК, стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

«Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», — сказал Смаилов.

Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

По данным правительства, Россия – ключевой торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 10 месяцев 2021 года объем товарооборота между РК и РФ увеличился на 30% и достиг $19,5 млрд. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли — объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, в т.ч. обработанной продукции на 47,7%. По сравнению с допандемийным 2019 годом, объем торговли также увеличился более чем на 21%.

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