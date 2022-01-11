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Айбек Дадебаев назначен управделами президента Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Дадебаев Айбек Аркабаевич назначен управляющим делами президента Республики Казахстан. Соответствующий указ 11 января подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее он занимал пост замуправделами президента РК.

Другим указом Токаев освободил от должности Баттаков Ерлан Еркинович от должности Управляющего делами президента Республики Казахстан.

Биография А.Дадебаева:

Родился 1 апреля 1980 года в городе Алматы.

В 2001 году окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана по специальности «документовед-международник»; в 2003 году - магистратуру Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, магистр регионоведения.

2001-2002 годы — преподаватель кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков;

2008-2011 годы — эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан, и.о. помощника Председателя Сената Парламента Республики Казахстан;

2011-2013 годы — атташе, третий секретарь Постоянного Представительства Республики Казахстан в ООН, Женева;

2013-2019 годы - заместитель заведующего, заведующий Секретариатом председателя Сената Парламента Республики Казахстан;

2019-2021 годы — заместитель начальника Канцелярии президента Республики Казахстан;

С 28 мая 2021 года — заместитель Управляющего Делами президента Республики Казахстан.

Имеет дипломатический ранг Советника II класса.

Награждён медалью «Ерен еңбегі үшін».

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