Дархан Жазыкбаев назначен председателем Агентства Казахстана по делам госслужбы

CentralAsia (KZ) - Жазыкбаев Дархан Медегалиулы назначен председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. Соответствующий указ 11 января подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Ранее он занимал пост заместителя председателя данного агентства.
Другим указом Жаилганова Анар Нуралыкызы освобождена от должности председателя Агентства Республики Казахстан по делам госслужбы.
Биография Дархана Жазыкбаева:
Родился в 1976 году. Образование высшее. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Костанайский юридический институт МВД РК. Философ, преподаватель философии, юрист. Кандидат философских наук.
Карьера
Работал преподавателем Алматинского юридического института, Академии Министерства внутренних дел, старшим инспектором по особым поручениям, начальником отдела кадров Академии МВД РК, заместителем заведующего Административным отделом, заведующим отделом кадровой работы и защиты государственных секретов Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан, заместителем руководителя Аппарата Сената парламента Республики Казахстан, заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан.
20 июня 2019 года распоряжением главы государства назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.
Награжден орденом «Құрмет», двумя медалями.