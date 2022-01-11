Токаев произвел кадровые перестановки в своей администрации (фамилии, биографии)

Биография Абаева Даурена Аскербековича:

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2001), Лейденский университет (2006). Владеет казахским, русским, английским языками.

С 2001 по 2003 год – референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2003 год – третий секретарь посольства Республики Казахстан в Азербайджане.

С 2003 по 2007 год – второй секретарь, временный поверенный в делах Республики Казахстан в Нидерландах.

2007 год – начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2007 по 2009 год – эксперт, консультант протокола президента Республики Казахстан, заместитель пресс-секретаря президента Республики Казахстан.

С 2009 по 2011 год – государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2011 года – пресс-секретарь, советник президента Республики Казахстан.

С 2016 по 2019 годы – министр информации и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2019 по 2020 годы – министр информации и общественного развития Республики Казахстан.

С 4 мая 2020 года Указом Президента Республики Казахстан назначен Первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Награжден орденами «Парасат», «Кұрмет», а также юбилейными медалями.