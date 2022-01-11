Токаев произвел кадровые перестановки в своей администрации (фамилии, биографии)

CentralAsia (KZ) - Казыхан Ержан Хозеулы назначен заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан – специальным представителем президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству. Соответствующий указ 11 января подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Другим указом Балаева Аида Галымовна назначена заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан.
Другим указом Токаев освободил Абаева Даурена Аскербековича от должности первого заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан.
Биография Ержана Казыхана:
Ержан Казыхан родился 21 августа 1964 года в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Ленинградский государственный университет, восточный факультет (1987) – историк-востоковед;
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел СССР;
Индийский институт международных отношений;
Дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посланника I класса (10.2005).
Трудовой стаж:
второй секретарь, первый секретарь Протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (1989-1992);
заведующий отделом, заместитель начальника Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел РК (1992-1995);
первый секретарь, советник постоянного Представительства РК при ООН, г. Нью-Йорк (1995-2000);
директор Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (2000-2003);
постоянный представитель РК при ООН, г. Нью-Йорк; Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству (2003-2007);
заместитель министра иностранных дел РК (02.2007-11.02.2008);
помощник президента РК (11.02.2008-26.12.2008);
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель РК при международных организациях в городе Вене (26.12.2008-02.2011);
заместитель министра иностранных дел РК (02.2011-04.2011);
министр иностранных дел РК (04.2011-09.2012);
помощник президента РК (09.2012-06.2014);
Чрезвычайный и полномочный посол РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (09.2014-02.2017);
Чрезвычайный и полномочный посол РК в США (02.2017-04.2021);
специальный представитель президента РК по международному сотрудничеству (с 05.04.2021).
Биография Балаевой Аиды Галымовны:
Министр информации и общественного развития Республики Казахстан
Общая информация, образование
В 2000 году окончила Алматинский государственный университет им.Абая, в 2007 году - Казахский национальный аграрный университет.
Карьера
В 1999-2002 годы – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела Алматинского областного управления информации и общественного согласия.
В 2002-2004 годы – начальник отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского городского управления информации и общественного согласия.
С января по сентябрь 2004 г. – начальник отдела анализа и прогнозирования управления информации по городу Алматы.
В 2004-2005 годы – заместитель начальника управления информации по городу Алматы.
В 2005-2006 годы – заместитель директора Департамента внутренней политики города Алматы.
В 2006-2008 годы – директор Департамента внутренней политики города Алматы.
В 2008-2010 годы – начальник Управления внутренней политики города Астаны.
В 2010-2014 годы – заместитель акима города Астаны.
В 2014-2019 годы – заведующий отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан.
В 2019-2020 г. Помощник Президента Республики Казахстан – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Республики Казахстан
С 4 мая 2020 года назначена Министром информации и общественного развития Республики Казахстан.
Награждена орденом «Құрмет» (2010), 2 медалями.
Кандидат социологических наук.
Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2001), Лейденский университет (2006). Владеет казахским, русским, английским языками.
С 2001 по 2003 год – референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
2003 год – третий секретарь посольства Республики Казахстан в Азербайджане.
С 2003 по 2007 год – второй секретарь, временный поверенный в делах Республики Казахстан в Нидерландах.
2007 год – начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
С 2007 по 2009 год – эксперт, консультант протокола президента Республики Казахстан, заместитель пресс-секретаря президента Республики Казахстан.
С 2009 по 2011 год – государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.
С 2011 года – пресс-секретарь, советник президента Республики Казахстан.
С 2016 по 2019 годы – министр информации и коммуникаций Республики Казахстан.
С 2019 по 2020 годы – министр информации и общественного развития Республики Казахстан.
С 4 мая 2020 года Указом Президента Республики Казахстан назначен Первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
Награжден орденами «Парасат», «Кұрмет», а также юбилейными медалями.