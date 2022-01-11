Туркменистан готов поставить Казахстану природный газ и электроэнергию

CentralAsia (TM) - Туркменистан готов начать экспортные поставки природного газа и электроэнергии Казахстану, заявил министр иностранных дел Рашид Мередов в ходе онлайн-встрече министров иностранных дел Организации тюркских государств, на котором обсуждалась ситуация в Казахстане.

Как передает turkmenistan.ru, заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, выступая на встрече, отметил значение саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в Стамбуле 12 ноября 2021 года.

Говоря о событиях, происходивших в последние дни в Казахстане, Рашид Мередов особо отметил, что Туркменистан заинтересован в скорейшей нормализации обстановки в этой стране, в дальнейшем стабильном общественно-политическом и социально-экономическом развитии Казахстана.

В связи с этим Рашид Мередов заявил, что Туркменистан готов начать экспортные поставки природного газа в Республику Казахстан, начиная с марта текущего года. Кроме того, было отмечено, что Туркменистан также готов обеспечить братский Казахстан необходимым количеством электроэнергии.