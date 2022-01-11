В Кызылординской области задержано более 100 участников массовых беспорядков, - МВД

// МВД Казахстана.

CentralAsia (KZ) - Силами подразделения специального назначения Национальной гвардии РК в ходе проведения антитеррористической операции на территории Кызылординской области совместно с сотрудниками департамента полиции и КНБ задержано более 100 активных участников массовых беспорядков.

Как пишет КазТАГ со ссылкой на Министерство внутренних дел, у данных лиц всего изъято: 1 единица оружия, магазины, боеприпасы, а также наркотические вещества.

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