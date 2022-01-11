В Кызылординской области задержано более 100 участников массовых беспорядков, - МВД

- Казахстан, происшествия
- 22:57, 11 января 2022
- Просмотров: 704
CentralAsia (KZ) - Силами подразделения специального назначения Национальной гвардии РК в ходе проведения антитеррористической операции на территории Кызылординской области совместно с сотрудниками департамента полиции и КНБ задержано более 100 активных участников массовых беспорядков.
Как пишет КазТАГ со ссылкой на Министерство внутренних дел, у данных лиц всего изъято: 1 единица оружия, магазины, боеприпасы, а также наркотические вещества.
За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения