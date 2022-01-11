Миротворцы ОДКБ вместе с Минобороны Казахстана разрабатывают план по передаче охраняемых объектов правоохранительным органам РК

CentralAsia (KZ) - Миротворцы ОДКБ вместе с минобороны Казахстана разрабатывают план по передаче охраняемых объектов правоохранительным органам республики, сообщил командующий миротворческими силами Андрей Сердюков.

Как ранее заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, вывод миротворческих сил ОДКБ начнется через два дня.

Как пишет «РИА Новости», миротворцы ОДКБ после выполнения задач организуют во взаимодействии с Казахстаном возвращение сил с техникой в пункты постоянной дислокации.

«Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять социально значимых объектов в Казахстане.

Оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Казахстана стабилизировать обстановку в стране», - сказал Сердюков.

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