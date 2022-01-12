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Глава Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, как он попал под обстрел. Видео
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CentralAsia (KZ) -  Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал RT, как 6 января попал под обстрел.

«Как только прошла зачистка площади Республики и здания акимата, мы с коллегами решили туда поехать. Когда мы свернули на проспект Назарбаева, нас встретил чёрный джип.

Мы должны были повернуть в акимат налево, но мы проехали: нас завели вглубь, ближе к Сатпаева. Джип развернулся, и со всех сторон пошли автоматные очереди.

Мы быстро развернулись и поехали обратно... За нами гонялись и уже сзади отстреливали. Попали в ногу моему водителю. Если бы не его профессионализм, я бы с вами не разговаривал».

В результате обстрела главы двух горуправлений были ранены, а водитель телеканала «Алматы» погиб. Все они сопровождали Сагинтаева на пути к мэрии, где аким хотел записать обращение к гражданам.

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