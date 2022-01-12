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В Доминикане умер 47-летний российский телеведущий Михаил Зеленский

CentralAsia (CA) -  Умер телеведущий Михаил Зеленский. Об этом 12 января на своей странице Facebook сообщил замглавы телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

Сообщается, что телеведущий был на отдыхе в Доминикане. Ему было 47 лет.

Зеленский на телеканале «Россия-Культура» вел программы «Билет в Большой», «Новости культуры». Также был обозревателем новостей на телеканалах «Россия-1», «Россия-24», «ТВ Центр» и ток-шоу «Прямой эфир».

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