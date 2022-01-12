В Казахстане взят под усиленный контроль вывод средств за рубеж, - глава Нацбанка

CentralAsia (KZ) - В Казахстане проходит первое заседание нового состава правительства, сообщает Orda.kz.

На заседании выступил председатель Национального банка Ерболат Досаев.

По его словам уровень инфляции в 8,4%. «Данный уровень является высоким и ограничивает эффективность денежно-кредитной политики... До 2025 года снизят до 3-4%», - сказал он.

На высокую инфляцию, по его словам, влияет рост цен на продукты. Необходимо решить проблему с продовольственной безопасностью в течение 3-х лет.

Он сообщил, что в Казахстане вводится временное регулирование цен на отдельные товары и услуги сроком на 180 дней.

«Однако, мы должны использовать это предоставленное время для внедрения рыночных принципов и расшивки «узких мест» путем развития конкуренции и устранения избыточного посредничества, чтобы после отмены регулирования не произошел резкий рост цен, так как производители не будут работать себе в убыток», - отметил Досаев.

По его словам, с 10 января взят под усиленный контроль вывод средств за рубеж. Принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финмониторингу.

В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться.

«Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client). Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала», - сказал Досаев.

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