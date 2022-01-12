экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане взят под усиленный контроль вывод средств за рубеж, - глава Нацбанка

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане проходит первое заседание нового состава правительства, сообщает Orda.kz.

На заседании выступил председатель Национального банка Ерболат Досаев.

По его словам уровень инфляции в 8,4%. «Данный уровень является высоким и ограничивает эффективность денежно-кредитной политики... До 2025 года снизят до 3-4%», - сказал он.

На высокую инфляцию, по его словам, влияет рост цен на продукты. Необходимо решить проблему с продовольственной безопасностью в течение 3-х лет.

Он сообщил, что в Казахстане вводится временное регулирование цен на отдельные товары и услуги сроком на 180 дней.

«Однако, мы должны использовать это предоставленное время для внедрения рыночных принципов и расшивки «узких мест» путем развития конкуренции и устранения избыточного посредничества, чтобы после отмены регулирования не произошел резкий рост цен, так как производители не будут работать себе в убыток», - отметил Досаев.

По его словам, с 10 января взят под усиленный контроль вывод средств за рубеж. Принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финмониторингу.

В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться.

«Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client). Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала», - сказал Досаев.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Токаеву доложили о ситуации в Казахстане
  • Специальная следственная оперативная группа должна раскрыть все причины и детали трагедии, - Токаев
  • Вывод миротворческих сил ОДКБ начнется через два дня, - Токаев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com