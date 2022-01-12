За сутки в Казахстане выявлено 4810 заболевших COVID

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщили 12 января в телеграм-канале CORONAVIRUS2020.KZ.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 3312
город Шымкент - 221
город Алматы - 210
Мангистауская область - 156
Атырауская область - 139
Кызылординская область - 125
Западно-Казахстанская область - 79
Восточно-Казахстанская область - 78
Карагандинская область - 75
Актюбинская область - 75
Алматинская область - 69
Туркестанская область - 55
Жамбылская область - 52
Акмолинская область - 48
Павлодарская область - 46
Костанайская область - 39
Северо-Казахстанская область - 31
Всего в стране выявлены 1004464 заболевших.
Коронавирус в Казахстане
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