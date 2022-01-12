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За сутки в Казахстане выявлено 4810 заболевших COVID
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщили 12 января в телеграм-канале CORONAVIRUS2020.KZ.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 3312

город Шымкент - 221

город Алматы - 210

Мангистауская область - 156

Атырауская область - 139

Кызылординская область - 125

Западно-Казахстанская область - 79

Восточно-Казахстанская область - 78

Карагандинская область - 75

Актюбинская область - 75

Алматинская область - 69

Туркестанская область - 55

Жамбылская область - 52

Акмолинская область - 48

Павлодарская область - 46

Костанайская область - 39

Северо-Казахстанская область - 31

Всего в стране выявлены 1004464 заболевших.

Коронавирус в Казахстане
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