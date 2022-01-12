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За сутки в Казахстане 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает 12 января телеграм-канал CORONAVIRUS2020.KZ.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 212

город Алматы - 342

Акмолинская область - 36

Алматинская область - 5

Атырауская область - 22

Восточно-Казахстанская область - 67

Жамбылская область - 27

Западно-Казахстанская область - 57

Карагандинская область - 107

Костанайская область - 66

Кызылординская область - 6

Мангистауская область - 4

Павлодарская область - 98

Северо-Казахстанская область - 32

Туркестанская область - 2

Итого выздоровевших в Казахстане - 965796.

Коронавирус в Казахстане
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