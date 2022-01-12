За сутки в Казахстане 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает 12 января телеграм-канал CORONAVIRUS2020.KZ.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 212
город Алматы - 342
Акмолинская область - 36
Алматинская область - 5
Атырауская область - 22
Восточно-Казахстанская область - 67
Жамбылская область - 27
Западно-Казахстанская область - 57
Карагандинская область - 107
Костанайская область - 66
Кызылординская область - 6
Мангистауская область - 4
Павлодарская область - 98
Северо-Казахстанская область - 32
Туркестанская область - 2
Итого выздоровевших в Казахстане - 965796.
Коронавирус в Казахстане
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