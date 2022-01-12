На 12 января ущерб от беспорядков в Казахстане составил почти $241 млн

- Казахстан, происшествия
- 10:07, 12 января 2022
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CentralAsia (KZ) - На 12 января общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила около 104 млрд тенге (почти $241 млн), сообщает Zakon.kz.
В 11 регионах страны выявлено 1615 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1885 объектах, из них в Алматы — 1 506 субъектов, расположенных в 1771 объекте.
Отрасли пострадавших субъектов бизнеса:
- торговля — 1 482;
- общепит — 44;
- финсектор — 61;
- логистика — 23;
- СМИ — 5.
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