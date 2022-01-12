Пострадавшие и разрушенные гособъекты в Казахстане восстановят до 20 февраля

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства сказал, что ремонтно-восстановительные работы по разрушенным государственным объектам в ходе беспорядков в Казахстане планируется завершить до 20 февраля. Об этом сообщает Orda.kz.

По словам министра, в 8 регионах Казахстана пострадало 204 объекта. 53 из них — административные здания, 151 — объект МСБ. Основная часть в Алматы — 166 объектов.

Во всех регионах уже созданы соответствующие комиссии по обследованию и оценке причинённого ущерба. Сегодня составляются дефектные акты и проводится техобследование. После в оперативном порядке будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию.

Параллельно для финансирования работ из бюджета акиматами ведётся сбор необходимой документации по перечню, доведенному ранее министерством.

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