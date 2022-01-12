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Премьер-министр Узбекистана поздравил нового премьер-министра Казахстана с назначением

CentralAsia (UZ) -  Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Абдулла Арипов поздравил Алихана Смаилова с назначением на пост премьер-Министра Казахстана. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Алихан Смаилов заявил, что правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Республикой Узбекистан.

«Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей. Уверен, намеченные планы в рамках двусторонней повестки сотрудничества будут реализованы совместными усилиями», — сказал Смаилов.

Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. На страны приходится около 70% всей региональной торговли в Центральной Азии.

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