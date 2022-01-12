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Фоторепортаж — Алматы после протестов
Январь, 2022. Алматы, Казахстан.
Январь, 2022. Алматы, Казахстан.

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 2 января начались митинги из-за повышения цен на автомобильный газ. Правительство вскоре было отправлено в отставку.

Однако протесты переросли в массовые беспорядки, а затем в грабежи и мародерство, центром которых стал город Алматы. На всей территории страны был введен режим ЧП, в страну были направлены миротворческие силы ОДКБ.

На 12 января общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила около 104 млрд тенге (почти $241 млн), из них в Алматы — 102,2 млрд тенге ($234,6 млн).

В 11 регионах страны выявлено 1615 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1885 объектах, из них в Алматы — 1 506 субъектов, расположенных в 1771 объекте.

Сегодня в Алматы возобновляется общественный транспорт, открываются магазины и работают дворники.

Однако улицы по-прежнему патрулируют полицейские.

Фото взяты из открытых источников

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