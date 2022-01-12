В Алматы задержаны 1678 участников протестов, - комендатура

CentralAsia (KZ) - Оперативная сводка правоохранителей на сегодняшний день гласит, что зачищены участки Алатауского и Медеуского районов, сообщает полиция города.

Это верхняя часть города.

«Всего задержано 1 678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1 476 боеприпасов. На пяти блокпостах, установленных по периметру города, задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес», - отметили в Информцентре комендатуры Алматы.

На пульт «102» поступило всего 881 сообщение. На Call-centre комендатуры поступило 136 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Отмечается, что все сообщения отработаны.

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