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В Казахстане отменили 22 международных рейса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане на 12 января планируется выполнение 54 международных рейсов. Об этом сообщили в КГА МИИР РК.

Так из/в Нур-Султан планируются рейсы из/в городов Москва, Дубай, Франкфурт, Стамбул, Кутаиси, Ташкент, Пхукет, в Гоа, Санкт-Петербург, Коломбо, Бишкек, Мале, Омск, Тбилиси, отменено два рейса из/в Красноярск.

Из/в города Актау, Шымкент, Туркестан, Атырау, Актобе, Уральск планируется выполнение 18 международных рейсов из/в города Ургенч, Нукус, Амстердам, Стамбул, Шарджа, Пхукет, Москва, из городов Алматы, Актау, Туркестан отменено выполнение 20 рейсов в/из городов Стамбул, Дубай, Сеул, Минск, Кувейт, Калининград, Душанбе, Москва, Ургенч.

Планируется выполнение 54 рейсов и отменено 22 рейса.

Международное авиасообщение в Нур-Султане полностью восстановлено, за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Turkish Airlines. Авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить полеты в Нур-Султан с 13 января.

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