В Казахстане снизились темпы вакцинации против коронавируса, - Минздрав

CentralAsia (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на заседании правительства заявила о снижении темпов вакцинации против коронавируса в стране за последнюю неделю, передает Zakon.kz.

Гиният сообщила, что на начало января «омикрон-штамм» обнаружен в городах Алматы и Нур-Султан, что привело к резкому ухудшению эпидситуации в стране.

«В верхних дыхательных путях «Омикрон» размножается в 70 раз быстрее варианта «Дельта». Время удвоения случаев составляет два-три дня, что приводит к быстрому увеличению числа случаев. При этом промежуточные предварительные исследования показывают, что ревакцинация восстанавливает защиту от тяжелых форм заболеваний, госпитализаций и смертей до 70%», - сказала министр.

Между тем министр отметила, что в республике за последнюю неделю снизился темп вакцинации: удельный вес привитых за 10 дней января по сравнению с декабрем увеличился лишь на 0,2%. На сегодня, по ее данным, 1-компонентом привито более 9,4 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 79,2%, вторым компонентом привито более 8,7 млн человек с охватом 75,1% от подлежащего взрослого населения. От численности общего населения привито первым компонентом – 49,3%, вторым компонентом – 45,8%.

«С учетом выявления «омикрон-штамма» были введены и реализуются дополнительные меры профилактики. Также важно увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения. Кроме того, с учетом резкого ухудшения эпидситуации по КВИ на очередное заседание Межведомственной комиссии будут вынесены дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции в регионах, находящихся в «красной» зоне», - отметила глава Минздрава.

Ажар Гиният сообщила, что к этому часу в «красной» зоне находятся города Алматы, Нур-Султан и Шымкент, а также Атырауская область.

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