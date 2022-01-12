В детских садах Узбекистана ввели ряд карантинных ограничений

CentralAsia (UZ) - В детских садах Узбекистана в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и выявлением штамма "омикрон" ввели ряд карантинных ограничений, сообщает Минздрав РУз.

По данным Минздрава, временно ограничивается проведение всех праздничных мероприятий в государственных дошкольных образовательных учреждениях.

Вход родителей и посторонних на территорию детских садов воспрещен. В крайнем случае, чтобы попасть в сад, нужно иметь ПЦР тест, сделанный за последние 48 часов или сертификат о вакцинации.

Кроме того, ограничивается проведение всех собраний, при необходимости может быть использован режим конференцсвязи.

В Минздраве отметили, что в случае нарушения этих требований будут применяться санкции – штрафы, выговоры и другие.

Ранее сообщалось, что 7 января в Узбекистане у гражданина, прилетевшего из Дубая, был выявлен штамм омикрон. Все пассажиры, прибывшие в Узбекистан в одном самолете с иностранным гражданином, у которого выявлен штамм "омикрон", были помещены на карантин. 130 из них –узбекистанцы, они на домашнем карантине, 70 иностранцев проходят карантин в гостиницах.