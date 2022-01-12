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На кыргызско-казахской границе скопилось более сотни грузовиков

CentralAsia (KZ) -  На пункте пропуска «Ак-Тилек» на границе с Казахстаном образовалась очередь из грузовых машин. По данным Погранслужбы Кыргызстана, на 22.00 11 января скопилось около 130 грузовых транспортных средств.

Из них 10 грузовиков с сельскохозяйственной продукцией, 20 транспортных средств с контейнерами, 100 порожних грузовых автомобилей.

Скопление грузовиков, как поясняет Погранслужба Кыргызстана, носит цикличный характер и связано с увеличением грузопотока в постпраздничные дни, а также с прохождением инспекционно-досмотровых комплексов на территории Казахстана.

Ограничений с кыргызской стороны для грузоперевозчиков нет.

В других пунктах пропуска на границе с Казахстаном скоплений людей и транспорта не зафиксировано.

На границе Кыргызстана и Казахстана с кыргызской стороны периодически возникают очереди из грузовиков, иногда они достигают нескольких километров. В прежние годы усиление контроля на границе не раз становилось предметом споров между Кыргызстаном и Казахстаном. Эксперты заявляли о торговой войне соседних стран. Спор дошел до ВТО.

Кыргызстан и Казахстан состоят в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который предполагает свободное перемещение товаров по территории всех членов организации. На практике страны продолжают применять ограничительные меры в отношении партнеров по организации.

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