CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Подтверждаем, что президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в городе. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих. Президент выразил соболезнования и вручил награды», - сообщил Уали.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, глава государства был в центре оперативного управления, посетил пострадавших, которые получают неотложную помощь и справился об их самочувствии.

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