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Аэропорт Алматы возобновляет работу с 13 января

CentralAsia (KZ) -  Аэропорт Алматы, Казахстан возобновляет работу с 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

«С 13 января 2022 года международный аэропорт Алматы возобновляет работу. По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8:00 до 21:00 согласно времени расписания полетов авиакомпаний», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что воздушная гавань возобновляет свою деятельность с 13 января с 00:00.

«В связи с введением комендантского часа в городе Алматы работа аэропорта будет осуществляться с 08:00 до 21:00. Выполняться будут как внутренние, так и международные рейсы. В целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам», - сообщили в пресс-службе.

  • 6 января аэропорт Алматы был захвачен, в том числе пять самолетов. Позже аэропорт был освобожден, но работа аэропорта сначала была временно прекращена до 9 января, а позже на неопределенный срок. 11 января аким Алматы сообщил, что в аэропорту города все оборудование приведено в соответствие и он готов к работе.
  • Большинство рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт Алматы, принимали воздушные гавани Нур-Султана и Шымкента.
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