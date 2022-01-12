Узбекистан занял 86-е место из 199 стран в рейтинге привлекательности паспортов

CentralAsia (UZ) - Паспорт Узбекистана занял 86-е место в рейтинге привлекательности паспортов от The Henley Passport Index.

Рейтинг Henley Passport Index основан на эксклюзивных данных Международной ассоциации авиатранспорта (IATA) и охватывает паспорта 199 стран и 227 туристских маршрутов. В течение года рейтинг обновляется при изменениях в визовой политике любой из стран. В рейтинге 2020 года прибавлено по 1 баллу за каждую страну, в которую можно въезжать без визы.

Узбекистанцы могут въехать в 57 стран без предварительного оформления визы. При этом в прошлом году страна занимала 83-е место в данном рейтинге.

Первое место в рейтинге разделили паспорта Японии и Сингапура: их обладатели могут посещать 192 страны без виз. Следом идут Германия и Южная Корея (190 стран). На третьей строке индекса оказались Испания, Италия, Люксембург и Финляндия с безвизовым доступом в 189 стран.

Как отмечают авторы, с момента создания рейтинга 17 лет назад сейчас в мире зафиксирован самый большой разрыв в возможностях для безвизовых путешествий. Так, без учета коронавирусных ограничений владельцы паспортов — лидеров рейтинга могут посещать без виз более 190 стран. В то же время для граждан Афганистана, который находится на последнем месте, доступно только 26 безвизовых направлений.

В 2006 году люди в среднем имели право без визы приехать в 57 стран, сейчас средний показатель достиг 107 государств. Однако, пишут авторы, «за этим общим увеличением скрывается растущее неравенство между странами глобального севера и глобального юга». Обладатели паспортов Швеции и США могут посещать более 180 направлений без визы, в то время как граждане Анголы, Камеруна и Лаоса — только 50, отмечают они.