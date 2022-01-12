ВОЗ сообщила о рекорде по заболеваемости COVID-19

CentralAsia (CA) - Более 15 млн человек заразились COVID-19 по всему миру за прошедшую неделю, это максимум за все время пандемии. Об этом говорится в отчете на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всего за неделю в ВОЗ зафиксировали 15 млн 154 тыс. 666 выявленных случаев заражения коронавирусом и 43 тыс. 461 умерших пациентов.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 55%, при этом смертность почти не изменилась. По данным ВОЗ, об увеличении числа зараженных сообщили все регионы, за исключением Африки, где заболеваемость снизилась на 11%. В Юго-Восточной Азии рост новых случаев коронавирусной инфекции оказался самым высоким, на прошлой неделе он подскочил на 418%. За ним следуют Регион Западной части Тихого океана — 122%.

Число летальных исходов значительно выросло в Африке (на 84%) и Америке (на 26%), тогда как в Европе смертность снизилась на 10%, в Юго-Восточной Азии на 6%, а в Восточном Средиземноморье на 11%.

Скачок заболеваемости в мире происходит на фоне быстрого распространения штамма «омикрон». Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге накануне допустил, что более половины населения Европы в ближайшие полтора-два месяца заразятся «омикроном». Такие оценки приводит американский Институт показателей здоровья.