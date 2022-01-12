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Сердар Бердымухамедов посетит с визитом Узбекистан

CentralAsia (TM) -  Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым, курирующим вопросы экономики, в ближайшее время посетит Ташкент. Предстоящий визит, в ходе которого планируется провести встречи о расширении туркмено-узбекского сотрудничества в экономической сфере, обсудили по телефону министры иностранных дел Туркменистана и Узбекистана Рашид Мередов и Абдулазиз Камилов.

Как сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы также рассмотрены текущее состояние и перспективы всестороннего развития туркмено-узбекского стратегического сотрудничества.

Ранее правительственная делегация Туркменистана в составе Сердара Бердымухамедова и вице-премьера, министра иностранных дел Рашида Мередова посетила с визитом Иран, обсудив с Президентом ИРИ Эбрахимом Раиси и другими официальными лицами соседней страны вопросы расширения сотрудничества.

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