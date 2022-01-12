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Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы

CentralAsia (KZ) -  Под председательством президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева 12 января в Алматы состоялось заседание оперативного штаба, сообщается на сайте Акорды.

В ходе заседания с докладами выступили председатель правительственной комиссии, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, министр обороны Мурат Бектанов, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

Президенту доложили, что в настоящее время проводится активное восстановление всех сфер жизнедеятельности города.

Аким города Бакытжан Сагинтаев сообщил, что все объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения Алматы работают в штатном режиме. Возобновляют работу объекты торговли, общепита, рынки, АЗС и промышленные предприятия, запущен общественный транспорт. Кроме того, ведется работа по оценке ущерба и потерь, понесенных в ходе беспорядков.

В своем выступлении глава государства отметил, что приехал в Алматы, чтобы «лично оценить масштабы последствий террористической атаки на крупнейший город нашей страны».

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